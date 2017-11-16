В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча с самым молодым директором школы в России.

Никита Анатольевич Большаков стал директором школы в поселке Туманный в 22 года, закрепив за собой место в Книге рекордов России. В 2015 году он окончил с отличием Мурманский арктический гуманитарный университет по направлению «История», параллельно получил второе высшее образование. Кроме того, он успел поработать в вечерней школе.

На встречу пришли учащиеся Мурманского международного лицея, студенты Мурманского педагогического колледжа, Мурманского арктического государственного университета.

Никита Большаков рассказал о том, как он стал директором школы в столь юном возрасте, с какими трудностями столкнулся, что для него важнее – работа педагога или директора, выразил свое профессиональное мнение по поводу того, какой должна быть подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Он также поделился своим опытом проведения первых уроков и особенностями преподавания в вечерней школе, а студентам-педагогам пожелал не бояться трудностей и, конечно, любить свою работу.

Встреча дала старт циклу мероприятий, в рамках которых мурманчане смогут встретиться с интересными людьми – специалистами разных профессий. В течение будущего года в Мурманской областной научной библиотеке запланировано проведение подобных встреч в формате активных диалогов.