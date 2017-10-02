В Мурманской областной научной библиотеке состоялся День поэзии Заполярья, посвященный памяти поэта Владимира Александровича Смирнова.

В этот день в библиотеке собрались мурманские литераторы и почитатели поэтического слова. На празднике поэзии участники встречи вспоминали Владимира Смирнова, Виталия Маслова, Виктора Тимофеева, Николая Колычева и современных заполярных творцов художественного слова.

Гостями вечера стали вдова писателя - Роза Смирнова и вдова Виктора Тимофеева - Валентина Тимофеева, члены Союза писателей России Марина Чистоногова, Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Николай Васильев, Надежда Новоселова. Произведения поэтов-северян читал мастер художественного слова Андрей Бобров. Стихи Владимира Смирнова прозвучали в исполнении студентов Мурманского арктического государственного университета.

Специалисты Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Людмила Коновалова и Марина Габриелян рассказали о недавно вышедшей книге Владимира Смирнова «Охотники за браконьерами». Песенное творчество мурманских поэтов представили участники клуба «Пять углов» Александр Базанов и Светлана Танцерева, учащиеся вокальной студии «Золотая лира» и квартет «Марго».