В Мурманской областной научной библиотеке состоялся концерт студии этнических барабанов «DrumTamTam». Этот уникальный для Заполярья музыкальный ансамбль образован в 2010 году. Мурманские барабанщики играют композиции собственного сочинения в различных стилях - этно, фолк, инди и джаз.

В библиотеке встретились сразу два поколения музыкального коллектива и их многочисленные поклонники. В начале концерта выступила детская группа «DrumTamTam», а затем состоялась премьера документального фильма режиссера Андрея Сычева «Удар! Еще удар!» о мурманской школе этнических барабанов, об одноименном музыкальном коллективе и творческом пути заполярных барабанщиков. Фильм снимался не один год, режиссер сопровождал коллектив на репетициях и выступлениях, в моменты отдыха и поездок. В завершение встречи выступил взрослый состав студии «DrumTamTam».