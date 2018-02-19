В Мурманской областной научной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 145-летию Федора Шаляпина

17 февраля в Мурманской областной библиотеке собрались любители оперы и почитатели творчества великого русского певца Федора Шаляпина. В феврале исполнилось 145 лет со дня рождения оперного певца.

На вечере прозвучал рассказ о жизненном пути и творческом становлении певца, его выдающемся актерском таланте, жизни в эмиграции и взаимоотношениях с современниками, выдающимися людьми того времени, Саввой Мамонтовым, Дмитрием Усатовым, Энрико Карузо, Артуро Тосканини.

Поклонники певца смогли увидеть отрывки из художественных фильмов, где Федор Шаляпин выступил в качестве киноактера. Посетили книжную выставку, на которой представлены издания, посвященные творчеству Федора Шаляпина.

Прекрасным финальным аккордом вечера стало выступление участников ансамбля солистов «Орфей» Мурманского дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Они исполнили арии, песни и романсы из репертуара Федора Шаляпина.