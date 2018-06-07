В Мурманской областной научной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню русского языка

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер «Пушкинское слово», организованный совместно с Мурманским региональным отделением Всероссийского созидательного движения «Русский лад». Мероприятие было посвящено Дню русского языка и Пушкинскому дню России.

Сотрудники библиотеки рассказали об истории праздника, его особенностях и значении.

Бессмертные стихи Александра Пушкина читали участники движения «Русский Лад». На вечере звучали романсы на стихи поэта в исполнении народного самодеятельного коллектива «Орфей» под руководством Андрея Макарова и хора общественной организации «Дети войны».

На мероприятии была представлена выставка изданий из фонда библиотеки «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна».