В Мурманской областной научной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер «Уральский волшебник»

Вечер был посвящён 140-летию со дня рождения самого знаменитого уральского писателя, автора известной книги сказов «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова.

Участники встречи узнали интересные факты из жизни писателя, увидели фотографии из его семейного архива, посмотрели отрывки из художественных и мультипликационных фильмов, созданных по сюжетам его знаменитых сказов, познакомились с изданиями писателя из фонда Мурманской областной научной библиотеки.

Настоящим подарком для зрителей стал концерт ансамбля русских народных инструментов «Россия» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Ансамбль исполнил русские народные песни в различных музыкальных обработках. Слушатели отметили высокое вокальное и инструментальное мастерство музыкантов. Каждый номер артистов сопровождали бурными аплодисментами.