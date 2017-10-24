В Мурманской областной научной библиотеке состоялся музыкальный вечер памяти Николая Колычева

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялся музыкальный вечер памяти поэта Николая Колычева «Милая заплаканная осень…».

Николай Владимирович Колычев - член Союза писателей России, автор 18 книг, обладатель многих литературных и поэтических премий. Его поэзия наполнена активной гражданской позицией автора, в ней - напор, накал, нежная тихая любовь к родному краю, к любимой Кандалакше.

Поэтическое наследие Николая Владимировича разнообразно. Для многих музыкантов его стихи послужили толчком к созданию песен. На вечере выступили члены клуба авторской песни «Пять углов», авторы-исполнители Александр Базанов, Гарри Хачатурян и Виктор Кукушкин. Актер и поэт Сергей Гронский и поэт Александр Даниловский прочитали стихи Н. Колычева и свои поэтические произведения, посвященные ему.

Николай Колычев писал стихи и прозу не только для взрослых, но и для детей, он собирал большие восторженные детские аудитории. В исполнении участников театра-студии «Сказка» средней общеобразовательной школы № 56 Мурманска на вечере прозвучали забавные стихи, а внучка поэта, Ирина Колычева, исполнила песню. Библиотекарь познакомила участников встречи с проектом «Мурманск Колычева глазами детей», куда вошли рисованные анимационные фильмы на стихи поэта.

В заключение вечера был анонсирован фильм «В судьбу вырастает к России любовь» апатитского автора Александра Еремеева.