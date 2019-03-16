В Мурманской областной научной библиотеке состоялся второй картографический тренинг для школьников «Исторический диктант»

В научных испытаниях принимали участие ребята из школ Мурманска: гимназии № 6 и 9, средних общеобразовательных школ № 43 и 53, школы в посёлке Минькино, а также ребята из Центра Детско-юношеского туризма. Инициатором акции выступили активисты Союза юных мурманчан и Молодёжного клуба Мурманского областного отделения Русского географического общества.

Все задания были посвящены открытию северных территорий Русской Арктики, великим путешественникам, ученым, природным явлениям, флоре и фауне арктического побережья. Для их выполнения ребята использовали энциклопедии, карты, атласы и книги, посвященные истории географических открытий.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказали волонтеры - студенты-экологи из Мурманского арктического государственного университета и Мурманского педагогического колледжа.