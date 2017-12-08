В Мурманской областной научной библиотеке состоятся кинопоказы фильмов в рамках Дней французского кино

11, 13 и 17 декабря в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоятся кинопоказы трех современных французских художественных фильмов в рамках Дней французского кино.

Все картины сняты за последние четыре года и получили высокую оценку профессионалов и зрительские симпатии. Фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами. Неделя французского кино проходит в Мурманске по инициативе Французского института.

11 декабря 18.00 состоится показ комедии Себастьена Бетбедера «2 осени, 3 зимы» (2013 год). Главному герою фильма Арману 33 года - самое время что-то изменить в своей жизни. Серия монологов Армана, его девушки и его друга, пронизанные ироничной меланхолией, складываются в общую историю трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви, кризиса и других недугов.

13 декабря 18.00 мурманчане посмотрят комедию французского режиссера Джюли Лопес-Кюрваль «Прекрасный мир» (2014 год). Это история о молодой провинциалке Алис, которая страстно увлечена вышиванием. Она не знает, как применить свой талант, пока однажды не встречает Аньес, богатую парижанку, которая помогает ей поступить в престижную художественную школу в Париже, где встречает Антуана, сына Аньес. Между ними зарождаются романтические чувства, благодаря Антуану Алис открывает для себя «прекрасный мир», который ее удивляет и завораживает. Она отдается ему без остатка, но при этом рискует потерять себя.

17 декабря 15.00 будет показан фильм именитого режиссера Томаса Сальвадора «У Венсана нет чешуи» (2014 год). Фильм снят в жанре фэнтези. Венсан - скромный молодой человек, обладающий экстраординарной силой, которая возникает при контакте с водой. Чтобы максимально использовать свои возможности, он переезжает поближе к озерам и рекам и подальше от людей. Во время одного из своих погружений, он встречает Люси, в которую влюбляется.

Вход на все показы Недели французского кино свободный.