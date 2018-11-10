В Мурманской областной научной библиотеке завершилась акция «От Древней Руси до новой России!»
Информационная акция была посвящена Дню народного единства. Программа акции была рассчитана на аудиторию разного возраста.
Для студентов Мурманского колледжа экономики и информационных технологий была проведена интеллектуальная командная игра «Мы едины, мы – Россия», в которой участники проверяли свои знания о событиях в России на рубеже XVI-XVII вв. Студенты обсуждали вопросы этнического и религиозного многообразия, понимания и уважения культурных особенностей, присущих представителям других народов и религий.
Мурманские школьники из гимназии № 5 стали участниками лекции - презентации «Отечеству мы славу воздаем!», из которой узнали не только о нелегком периоде в истории Отечества – Смутном времени, но и о славном подвиге защитников нашей земли. Перед ребятами ожили страницы истории страны: герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Школьники проверили свои знания в интеллектуальных играх «Хронология Смутного времени» и «Герои Смутного времени». Многим оказалось по силам расставить в правильной хронологии даты этого исторического периода, правильно определить портрет и имя национальных героев, полководцев, руководителей ополчения, государственных и военных деятелей.
Участникам акции были продемонстрированы видеоматериалы Президентской библиотеки: экскурсия «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре» и фильм «К истории Нижегородского ополчения 1611-1612 гг.».