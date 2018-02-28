В Мурманской областной научной библиотеке завершилась акция «Служу России!»

Акция проходила с 15 по 26 февраля. Она была посвящена Дню защитника Отечества. В ходе акции студенты Мурманского строительного колледжа, колледжа экономики и информационных технологий, старшеклассники школы № 4 из Росляково проверили свою эрудицию в интеллектуальной игре «Российская армия: теперь и прежде», узнали малоизвестные факты из истории российской армии.

Для читателей был показан документальный фильм из фонда Президентской библиотеки «Чудо-богатыри» о славных боевых традициях, которые бережно сохраняются и приумножаются офицерами российской армии.

Участникам акции демонстрировалось агитационное слайд – шоу «Я буду служить России!», слайд-презентация армейских статусов «Армейская среда», видеоряд мотиваторов «Вооружённые силы Российской Федерации – обучат, научат, накормят – присоединяйся!».