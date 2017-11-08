В Мурманской областной научной библиотеке завершилась информационная акция «В единстве наша сила!»

В Мурманской областной научной библиотеке завершилась информационная акция, посвященная Дню народного единства. В ней приняли участие педагоги, студенты, учащиеся, читатели библиотеки разных возрастов.

В первые дни акции библиотеку посетили курсанты Нахимовского военно-морского училища. Будущие офицеры совершили экскурс в историческое прошлое России, вспомнили события Смутного времени, получили много полезной информации об истории Дня народного единства, освобождении Москвы от польских интервентов, роли Минина и Пожарского в национально-освободительном движении. Исторический турнир «Мы едины, мы – Россия!» воссоздал ход событий и географию народного ополчения в годы Смутного времени. Особый интерес у ребят вызвала виртуальная игра «Угадай героя», посвященная историческим личностям, внесшим свой вклад в объединение страны во время Смуты.

Студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий приняли участие в интеллектуальной командной игре «Мы едины, мы – Россия!». Молодежь узнала, кто был первым царем, избранным на русский престол, каким званием за «московское очищение» был удостоен Кузьма Минин, за что был наказан церковный колокол и многое другое.

В ходе акции посетители библиотеки посмотрели документальный фильм из фонда президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре».

В информационной акции, посвященной Дню народного единства, приняли участие более 70 человек.