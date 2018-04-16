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Мурманская область. Арктика16.04.18 15:59

В Мурманской областной научной библиотеке завершилась космическая неделя

На прошлой неделе в Областной научной библиотеке прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Космический старт состоялся 8 апреля. Мурманский мобильный планетарий «Полярис» показал два фильма: «Рассвет космической эры» и «Пришельцы в Солнечной системе». Космическая неделя продолжилась лекцией «Как чувствуют себя живые организмы в космосе?».


Партнером космической недели стал Информационный центр по атомной энергии Мурманска. На борту атомного ледокола «Ленин» школьники гимназий Мурманска стали участниками «Космического кинозала». Они увидели познавательные фильмы о планете Земля и Солнечной системе, узнали о влиянии Солнца на атмосферу планеты и смену времени суток, о существовании в пространстве космоса солнечного ветра и космических кораблей с солнечными парусами. Также ребята приняли участие в необычной викторине с использованием интерактивных столов. Самые эрудированные и внимательные получили памятные призы от Информационного центра по атомной энергии Мурманска.

В рамках космической недели в библиотеке ребятам рассказали о службе Юрия Гагарина, были продемонстрированы раритетные фотографии. 

В Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И. И. Месяцева накануне Международного дня космонавтики состоялась лекция-презентация «Юрий Алексеевич Гагарин и Кольский Север».  Курсанты первого курса судоводительского отделения узнали о том, что первый космонавт Земли Юрий Гагарин проходил военную службу в 768-ом истребительном авиационном полку 122 авиадивизии ВВС Северного флота. 

В День космонавтики 12 апреля в научной библиотеке для учащихся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий был проведен информационный час «Дорога в космос». Ребята узнали о книгах космической тематики, о любопытных фактах о космосе.
Был показан короткометражный документальный фильм «Мы первые!», посвященный истории космонавтики. 

13 апреля на борту атомного ледокола «Ленин» состоялся сеанс связи с ученым, преподавателем Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, заместителем Научно-исследовательского института ядерной физики Александром Прохоровым. Он рассказал учащимся г. Мурманска о становлении наук о космосе, о том, как заглянуть в глубины космоса, оставаясь на Земле, об эволюции звезд, экзопланетах и многом другом.

Завершил космическую неделю литературно-музыкальный вечер «Стартуют в космос корабли», на котором выступили участники ансамбля солистов «Орфей» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова под руководством Андрея Макарова. Прозвучали песни о космосе Александры Пахмутовой, Владимира Мигули, Оскара Фельцмана.

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