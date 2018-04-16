В Мурманской областной научной библиотеке завершилась космическая неделя



Партнером космической недели стал Информационный центр по атомной энергии Мурманска. На борту атомного ледокола «Ленин» школьники гимназий Мурманска стали участниками «Космического кинозала». Они увидели познавательные фильмы о планете Земля и Солнечной системе, узнали о влиянии Солнца на атмосферу планеты и смену времени суток, о существовании в пространстве космоса солнечного ветра и космических кораблей с солнечными парусами. Также ребята приняли участие в необычной викторине с использованием интерактивных столов. Самые эрудированные и внимательные получили памятные призы от Информационного центра по атомной энергии Мурманска.

В рамках космической недели в библиотеке ребятам рассказали о службе Юрия Гагарина, были продемонстрированы раритетные фотографии.

В Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И. И. Месяцева накануне Международного дня космонавтики состоялась лекция-презентация «Юрий Алексеевич Гагарин и Кольский Север». Курсанты первого курса судоводительского отделения узнали о том, что первый космонавт Земли Юрий Гагарин проходил военную службу в 768-ом истребительном авиационном полку 122 авиадивизии ВВС Северного флота.

В День космонавтики 12 апреля в научной библиотеке для учащихся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий был проведен информационный час «Дорога в космос». Ребята узнали о книгах космической тематики, о любопытных фактах о космосе.

Был показан короткометражный документальный фильм «Мы первые!», посвященный истории космонавтики.

13 апреля на борту атомного ледокола «Ленин» состоялся сеанс связи с ученым, преподавателем Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, заместителем Научно-исследовательского института ядерной физики Александром Прохоровым. Он рассказал учащимся г. Мурманска о становлении наук о космосе, о том, как заглянуть в глубины космоса, оставаясь на Земле, об эволюции звезд, экзопланетах и многом другом.

Завершил космическую неделю литературно-музыкальный вечер «Стартуют в космос корабли», на котором выступили участники ансамбля солистов «Орфей» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова под руководством Андрея Макарова. Прозвучали песни о космосе Александры Пахмутовой, Владимира Мигули, Оскара Фельцмана.