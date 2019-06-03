Мурманская область. Арктика03.06.19 17:08
В Мурманской областной научной библиотеке завершились кинопоказы индийского кино
Кинопоказы прошли в рамках IХ фестиваля индийской культуры в Мурманской области. Мероприятие было организовано Центром ведической культуры Мурманска при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области и Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.
Мурманчане смогли бесплатно увидеть лучшие индийские киноленты, ближе познакомиться с современной культурой и традициями. Среди фильмов были драма, комедия, мелодрама, документальный фильм и фильм для семейного просмотра.
Перед каждым фильмом Центр ведической культуры Мурманска представлял индийские танцы и музыку. Кинопоказы в областной научной библиотеке посетило более 120 человек.
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