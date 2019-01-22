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Мурманская область. Арктика22.01.19 09:50

В Мурманской областной научной библиотеке завершились видеопоказы в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино»

Видеопоказы были организованы Молодежным центром Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании «CANON». Цель акции – максимальное продвижение отечественных короткометражных фильмов на различных площадках и привлечение внимания широкой зрительской аудитории к короткому метру. В рамках акции по всей стране демонстрировались тематические программы короткометражных игровых фильмов.

В Мурманской областной научной библиотеке были представлены три программы. Зрители программы «Экранизации» смогли оценить воплощение на экране текстов известных писателей. Каждый фильм был интересен по-своему – трагический и благородный «Юшка» по рассказу Андрея Платонова, забавный и поучительный «Воротничок» по рассказу Надежды Тэффи, романтичное «Послевкусие» по мотивам пьесы Леонида Зорина.

Программа «Звезды в коротком метре» позволила увидеть известных актеров – российских и зарубежных – в короткометражном кино.

Семейная программа «Отцы и дети» представила истории о детях и взрослых, о проблемах детей, зачастую непонятных взрослым, и о проблемах взрослых, которые на самом деле хотят того же, что и дети – любви и понимания. Аудитории понравился самый оптимистичный и веселый фильм программы – «Новенький» – о неизвестно откуда взявшемся «новеньком» ребенке в многодетной семье.

Мурманчане разных возрастов с удовольствием открыли для себя современное короткометражное кино.

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