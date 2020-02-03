В Мурманской областной станции переливания крови проведут акцию «Помогать во имя жизни!»

4 февраля Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля жизни» совместно с Мурманской областной станцией переливания крови проведут акцию «Помогать во имя жизни!», приуроченная к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.

Необходимость хотя бы в разовом переливании крови у ракового больного возникает с большой долей вероятности: по данным Всемирной организации здравоохранения, анемия тяжёлой степени наблюдается у 30% пациентов на ранних стадиях онкозаболеваний и у 60% пациентов после химиотерапии.

Цель этого дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, к донорскому движению, к его социальной̆ значимости и важности.

Напомнить, что замены донорской крови нет!

В этот день также будет дан старт Акции «Молодой кадровый донор!».

Мероприятие будет проходить 4 февраля с 8.30 до 11.00 на Мурманской областной станции переливания крови: г. Мурманск, ул. Павлова 6/5.