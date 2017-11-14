16 ноября в 17.30 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Ильи Виноградова «Балканский блокнот». Илья Виноградов - поэт и прозаик, журналист, член Союза писателей России, лауреат Всероссийских и региональных литературных конкурсов.

«Балканский блокнот» - четвертая книга автора. Первая книга «Невидимые диктаторы» вышла в свет в 2011 году, вторая «Сокровища бедных» была издана на средства гранта Губернатора Мурманской области в 2013 году, а сборник стихов «Русский ген печали» напечатан в 2016 году. Новое издание включает переведенный на болгарский язык цикл «Балканский блокнот» и поэтические произведения разных лет на русском языке. Стихи родились после недавнего посещения Болгарии и встречи с людьми, которые сохранили благодарность к России и Мурманску за возрождение праздника - Дня славянской письменности и культуры.

Автор перевода – болгарский писатель, поэт, журналист, член Союза болгарских писателей, Союза болгарских журналистов и Союза ученых Болгарии Елена Алекова. В ее переводе опубликованы стихи Велимира Хлебникова, Георгия Адамовича, Булата Окуджавы и других известных авторов. Во вступительной статье к «Балканскому блокноту» Елена охарактеризовала стихи Ильи Виноградова как «предельно простые и предельно ясные», в которых нет ничего лишнего, опускаемого при переводе.

Первая презентация книги, состоявшаяся в Софии в Русском культурно-информационном центре летом этого года, показала прежний не проходящий интерес болгар к России, Мурманску и к культурному взаимодействию. Автор посвятил эту книгу болгарским друзьям с надеждой на продолжение дружбы и сотрудничества. Вторая презентация книги пройдет в России - в Мурманской областной универсальной научной библиотеке.