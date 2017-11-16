ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Трудности поиска партёра на расстоянии, или Виртуальные отношения в жизниФонд «АТР АЭС» выделил 4,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов жителей Полярных Зорь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.11.17 09:11

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга»

18 ноября в Мурманской областной универсальной научной библиотеке  состоится презентация второй части книги Нины Мироновой «Йоканьга». Книгу представит её автор, ветеран педагогического труда, председатель Терского отделения Ассоциации Кольских саамов – Нина Николаевна Миронова. Первая часть книги вышла в свет в 2009 году.

Историю Йоканьги – одного из древнейших саамских погостов - автор рассматривает через историю своей семьи, относящейся к древнему саамскому роду Даниловых, которые жили в этих суровых краях с конца XVI века. Нина Николаевна рассказывает о своих родителях, вспоминает детские и школьные годы, учебу в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена.

О подготовке книги к изданию расскажут специалисты Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера.

На презентацию приглашены краеведы, историки, студенты, читатели библиотеки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКомитет ЗАТО в помощь
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 340 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
16.02.18 11:40
Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
Комментарий к новости:Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове
Gonshik
16.02.18 10:16
Интересно получается! Если они 1,5 года могли бы только на долгах работать, то как они сейчас умудряются сводить концы с концами? По рыночным законам - они банкроты. Скорее всего, всю эту игру с долга
Комментарий к новости:АО «МЭС» могло бы 1,5 года работать на сумму долгов потребителей услуг
Вопрощающий
16.02.18 00:08
Память о войне "за речкой" необходима и важна; особливо молодому поколению! В этом спору нет, чтобы то, что случилось в 1979 году не повторилось вновь. Но тогда НЕОБХОДИМО помнить и погибших из числ
Комментарий к новости:Герои не будут бесславно забытыми
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире14:30«Медведи-соседи». Полнометражный мультфильм (0+)16:00Городские хроники (12+)16:10«Последнее дело Вареного». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области растёт суммарная задолженность по заработной плате-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – на 2 копейки-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика