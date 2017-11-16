В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга»

18 ноября в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация второй части книги Нины Мироновой «Йоканьга». Книгу представит её автор, ветеран педагогического труда, председатель Терского отделения Ассоциации Кольских саамов – Нина Николаевна Миронова. Первая часть книги вышла в свет в 2009 году.

Историю Йоканьги – одного из древнейших саамских погостов - автор рассматривает через историю своей семьи, относящейся к древнему саамскому роду Даниловых, которые жили в этих суровых краях с конца XVI века. Нина Николаевна рассказывает о своих родителях, вспоминает детские и школьные годы, учебу в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена.

О подготовке книги к изданию расскажут специалисты Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера.

На презентацию приглашены краеведы, историки, студенты, читатели библиотеки.