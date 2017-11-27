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Мурманская область. Арктика27.11.17 08:09

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску»

29 ноября в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску».

Сари Пёюхёнен – помощник консула по вопросам культуры и СМИ  в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сари родилась в Восточной Финляндии, окончила университет Ювяскюля, а также является магистром философии. Прожив семь лет в Мурманске, она может считать себя краеведом, ведь за эти годы С. Пёюхёнен хорошо изучила не только достопримечательности города, но и объездила весь Кольский полуостров - от Териберки до Варзуги.

В октябре 2017 года Сари издала путеводитель по столице Заполярья «Murmanskin matkaopas» на финском языке. Книга-гид содержит не только туристическую информацию, но и представляет собой историю Мурманска, рассказы, анекдоты, чудеса и противоречия, которые она собирала в течение 7 лет.

Встреча с Сари Пёюхёнен и презентация её книги пройдет в рамках празднования 100-летия независимости Финляндии.

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