29 ноября в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску».

Сари Пёюхёнен – помощник консула по вопросам культуры и СМИ в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сари родилась в Восточной Финляндии, окончила университет Ювяскюля, а также является магистром философии. Прожив семь лет в Мурманске, она может считать себя краеведом, ведь за эти годы С. Пёюхёнен хорошо изучила не только достопримечательности города, но и объездила весь Кольский полуостров - от Териберки до Варзуги.

В октябре 2017 года Сари издала путеводитель по столице Заполярья «Murmanskin matkaopas» на финском языке. Книга-гид содержит не только туристическую информацию, но и представляет собой историю Мурманска, рассказы, анекдоты, чудеса и противоречия, которые она собирала в течение 7 лет.

Встреча с Сари Пёюхёнен и презентация её книги пройдет в рамках празднования 100-летия независимости Финляндии.