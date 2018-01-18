В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация нового выпуска «Культурологического альманаха АСТЭС»
20 января в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация нового выпуска «Культурологического альманаха АСТЭС». Очередной выпуск литературно-художественного культурологического альманаха Ассоциации творческих союзов Мурманской области познакомит читателей с культурной жизнью края. В нем опубликованы архивные документы и воспоминания.
На презентации будут присутствовать авторы, чьи произведения вошли в новый альманах, - это и хорошо известные мастера слова, и начинающие авторы: Илья Виноградов, Валерий Бурбан, Дарья Высоцкая, Мария Пелевина, Павел Клочев, Виктор Красовский, Ольга Фролова, Владимир Шишков, Екатерина Андреева, Стелла Александрова и другие. Участники встречи услышат в их исполнении прозаические и поэтические фрагменты.