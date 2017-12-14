16 декабря в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация новых книг Владимира Сорокажердьева - «Берёзовый сад» и «Кольский острог-город Кола».

В сборник поэта, краеведа, публициста, члена Союза писателей России Владимира Сорокажердьева «Берёзовый сад» вошли стихи 2015-2017 гг., посвященные природе, Мурманску, размышлениям о сегодняшней жизни. Книга «Кольский острог-город Кола» будет представлена читателям уже в третьем дополненном издании. В ней автор подробно рассказывает об истории древнейшего поселения Кольской земли, строительстве и развитии города. Издание содержит много фотографий, карт, графиков и рисунков.

Творчество Владимира Васильевича Сорокажердьева хорошо известно северянам. Он - лауреат Международной литературной премии им. В.С. Пикуля за книгу «Не вернулись из боя», автор 8 поэтических сборников, многочисленных книг и статей на краеведческие темы. Его произведения стали настоящими документальными бестселлерами для самых широких кругов читателей.

О творческом пути литератора расскажут специалисты библиотеки, на презентации также прозвучат стихи автора. На мероприятие приглашены писатели, поэты и краеведы.