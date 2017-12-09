12 декабря в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится вечер памяти поэта и прозаика Андрея Иванова « Мне по душе реминисценции...».

Андрей Николаевич Иванов возглавлял Мурманское отделение Союза российских писателей. Он является автором около 30 научных и учебно-методических работ, романа «Местами ясно» и литературного сборника «Ни пуха, одуванчики!», ряда публикаций в альманахе «Мурманский берег». Поэт ушел из жизни летом этого года.

На литературном вечере, который будет вести прозаик и сценарист Николай Рогожин, соберутся коллеги по творческому союзу. Писатели, поэты, барды прочтут произведения Андрея Иванова, исполнят песни на его стихи. Камерная музыка прозвучит в исполнении студентов Мурманского колледжа искусств.