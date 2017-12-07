9 декабря в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча с группой авторской песни «Гравицапа».

«Гравицапа» - это молодые музыканты от 14 до 21 года, объединенные единой целью – сохранить и популяризовать жанр авторской песни как уникальное отечественное культурное явление. Клуб был образован в 2005 году. Жизнь клуба – это не только игра на гитаре и разучивание новых песен, но и активное участие в фестивалях, организация ежегодной областной молодёжной конференции «Сверим наши струны», благотворительная деятельность.

На встрече молодые музыканты расскажут о себе и исполнят песни из своего репертуара.