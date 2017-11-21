В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги Ильи Виноградова «Балканский блокнот»

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги «Балканский блокнот» поэта, прозаика, журналиста, члена Союза писателей России - Ильи Виноградова.

Новое издание включает в себя переведенный на болгарский язык цикл «Балканский блокнот» и поэтические произведения разных лет. Впервые в истории заполярной литературы стихи мурманского поэта издаются на болгарском языке. Автор перевода – болгарский писатель, поэт, журналист, член Союза болгарских писателей, Союза болгарских журналистов и Союза ученых Болгарии Елена Алекова. Первая презентация книги состоялась в Софии в Русском культурно-информационном центре летом этого года.

В ходе встречи в областной научной библиотеке автор поделился своими впечатлениями от общения с представителями интеллигенции Болгарии. Илья Леонидович напомнил о многолетней культурной и духовной связи между Мурманском и Софией, подарке, сделанном мурманчанам жителями болгарской столицы – памятнике Кириллу и Мефодию. В сквере у здания областной научной библиотеки стоит копия болгарского памятника, которая в 1990 году была подарена Мурманску общественной организацией «13 веков Болгарии» в знак признательности за проведенный впервые в СССР 24 мая 1986 года День славянской письменности и культуры. Оригинал памятника установлен в центре Софии перед зданием Народной библиотеки. В рамках укрепления культурных связей между странами Мурманская областная организация Союза писателей России планирует снять фильм о дружбе России и Болгарии и провести в этой стране Славянский ход 2018 года.

На презентации стихи Ильи Виноградова прочитали мастер художественного слова Андрей Бобров, поэтессы Дарья Высоцкая и Елена Захарова, дочь поэта - Рада. Гости встречи услышали произведения автора на болгарском языке в исполнении переводчика Елены Алековой. Запись выступления, сделанная на встрече в Софии, продемонстрировала созвучность славянских языков.

В конце мероприятия Илья Виноградов передал в экспозицию научной библиотеки «День славянской письменности и культуры» двухтомник болгарской писательницы Калины Каневой «Симметрия времен», отражающий её встречи и беседы с академиком Дмитрием Лихачевым.