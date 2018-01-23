24 января в Мурманской областной универсальной научной библиотеке стартует цикл публичных чтений Российского исторического общества «Гражданская война и Север». 2018 год – год столетия начала Гражданской войны в России, поэтому главная тема лектория – различные аспекты истории этого периода.

Цикл лекций откроет председатель совета отделения Российского исторического общества в Мурманске, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Алексей Воронин. Тема его лекции – «Гражданская война как этап революционного процесса в России».

Алексей Воронин расскажет о месте Гражданской войны в ходе Второй российской революции, представит некоторые историографические концепции в отношении Гражданской войны, проблемы ее периодизации, осветит роль различных социальных и политических сил и отдельных исторических деятелей в Гражданской войне, ее итоги и результаты.