1 ноября в Мурманской областной универсальной научной библиотеке стартует областная информационная акция «В единстве наша сила!», посвященная Дню народного единства.

В акции, которая пройдёт с 1 по 7 ноября, примут участие Центры общественного доступа муниципальных и областных библиотек Мурманской области. В программе акции: интеллектуальная стратегическая командная игра «Знатокам истории», презентация «Отечеству мы славу воздаём!», виртуальная выставка-портрет «Герои Смутного времени».

В областной научной библиотеке мурманчане примут участие в турнире «Мы едины, мы – Россия!», виртуальной игре «Угадай героя», посмотрят документальный фильм из фонда Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре» и фрагменты из исторического фильма «1612: Хроники Смутного времени».