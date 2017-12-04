В Мурманской областной ветеринарной лаборатории завершился ремонт производственных помещений

В подведомственном региональному комитету по ветеринарии учреждении – Мурманской областной ветеринарной лаборатории – завершился ремонт производственных помещений. Работы проводились в рамках подпрограммы «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области», освоено 1,345 млн рублей, предусмотренных программой в бюджете.

Выполненный ремонт обеспечивает повышение энергоэффективности учреждения. Так, отремонтирован участок тепловой сети и водопроводной сети к зданию ПЦР-лаборатории. Старые теплосети заменены на трубы в пенопропиленовой изоляции, а водопроводные стальные – на полипропиленовые трубы в изоляции из фольгированной минеральной ваты. Новые материалы позволяют значительно сократить потери тепла.

Произведена замена окон в диагностическом отделе на металлопластиковые с энергосберегающим покрытием стекол, что обеспечивает герметичность оконных проемов и способствует уменьшению потери тепла.

Выполнены работы по ремонту наружных стен гаража, заменено покрытие кровли складов для хранения дезрастворов.

Были отремонтированы внутренние помещения главного корпуса: в двух автоклавных проведен полный косметический ремонт с заменой кафельного покрытия и покраской потолка, в помещении приема проб гипсокартонная перегородка была заменена на влагостойкие, пожароустойчивые ПВХ-конструкции, которые не подвержены воздействию грибка и не выделяют токсичных веществ.

Все работы выполнены в срок и качественно.