В Мурманской облдуме соберутся парламентарии Северо-Запада

9 октября в Мурманской областной думе начнется заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопросам под председательством Н. И. Пустотина В нем примут участие парламентарии Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Псковской областей, представители исполнительных органов власти.

В центре внимания - проблемы внедрения «модельного бюджета» и влияния новых инструментов в межбюджетных отношениях, предусматривающих использование расчетного (нормативного) объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации, на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации, а также другие вопросы бюджетной сферы.

Заседание комитета будет транслироваться по сети интернет.