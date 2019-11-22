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Мурманская область. Арктика22.11.19 15:27

В мурманской школе № 49 появился уникальный актовый зал

Он отремонтирован с учетом правил по проектированию театров. Новое сценическое оборудование, профессиональная акустическая система и  разноуровневое освещение здесь установлены совсем недавно. Сегодня комплексный ремонт зала и технического  помещения в рамках традиционного объезда оценил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Школа № 49 является самой большой в городе и имеет два здания. Здесь уделяется особое внимание развитию способностей учеников, успешно работают несколько детских творческих объединений. Кроме того, проходят городские новогодние представления, которые всегда собирают большое количество маленьких зрителей со всего микрорайона.

– Это первый актовый зал подобного уровня, и на примере его востребованности мы посмотрим, насколько необходимо продолжать эту работу в других школах, – прокомментировал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Профессиональный подход здесь виден во всем: начиная от звукопоглощающих материалов, которые использованы в отделке стен, потолка и полов, заканчивая современной электроникой. На наш взгляд, все получилось. Совсем скоро в этом зале пройдут первые детские мероприятия,  и мы надеемся, что оценка тех, для кого мы так старались, будет такой же высокой.

– Ребята из нашей театральной студии уже опробовали новую сцену и в современных комфортных условиях начали готовиться к новогодним мероприятиям, – поделился директор СОШ № 49, депутат Совета депутатов  города Мурманска Юрий Гугин. – Так что совсем скоро мы с радостью пригласим  маленьких мурманчан посмотреть новую праздничную программу.

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