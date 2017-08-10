В Мурманскую область циклоны несут дождь

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Ирина Август начинает оправдывать своё чёрное предназначение: вчера две смерти в Мурманске, сегодня... Комментарий к новости: День не задался: труп на пожаре и утопленник на Семёновском озере