В Мурманскую область на смену морозам придут порывистый ветер и снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии антициклона с центром на севере Скандинавии. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -25-30°, днём -8-13°, в отдельных районах -18-23°.

4 февраля антициклон сместится на юг Скандинавии, а на Архангельскую область ожидается выход циклона. В нашем регионе ожидается порывистый северный ветер, местами снег, преобладающая температура воздуха днём -8-13°, при прояснениях -15-20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер ночью слабый переменный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -8-13°, при прояснениях -18-23°. Гололедица.