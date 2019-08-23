В Мурманскую область настойчиво стучится осень

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 августа погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклона над Архангельском. По Мурманской области местами пройдут дожди, температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

25 августа температура воздуха в ночные часы понизится до +2+8°, днём воздух прогреется до +11+16°.