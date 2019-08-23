В Мурманскую область настойчиво стучится осень
Как сообщает Мурманское УГМС, 24 августа погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклона над Архангельском. По Мурманской области местами пройдут дожди, температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
25 августа температура воздуха в ночные часы понизится до +2+8°, днём воздух прогреется до +11+16°.
Завтра, 24 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +1+6º, на юге +4+9º, днём +8+13º, на юге +11+16°.
ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ВЫСОКОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
23-25 августа по Мурманской области сохранится: в Кандалакшском районе местами V региональный класс пожарной опасности, на севере Кольского района IV региональный класс пожарной опасности.