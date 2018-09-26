В Мурманскую область ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-28 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, сместившегося с побережья Норвегии. По Мурманской области ожидаются осадки, сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +2+7°.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер ночью северо-восточный умеренный, днём северный сильный. Температура воздуха +2+7° в течение суток.

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По данным наблюдений на 25 сентября температура воды равна: на реках и озёрах 6-10°, на горных реках 4°, на водохранилищах 9-12°. Уровни воды на большинстве рек ниже прошлогодних уровней на 1-30 см, на реках Поной, Варзуга, Умба - ниже на 60-145 cм, на реках Лотта и Тумча - выше на 5-15 см.