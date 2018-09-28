В Мурманскую область ожидаются заморозки до -8º

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 сентября циклон, определявший погоду в нашем регионе, сместится на Канино-Колгуевский район, а на Кольский полуостров распространиться поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области осадки постепенно прекратятся, днём воздух прогреется до +1+6°.

30 сентября очередной циклон сместится с Исландии на север Норвежского моря: в нашем регионе пройдут осадки, усилится ветер, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, днём без осадков, утром в отдельных районах туман. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4º, при прояснениях до -8º, днём +1+6º. Утром местами гололедица.