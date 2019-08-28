В Мурманскую область поступила вакцина против гриппа для вакцинации детей и беременных

Министерство здравоохранения Мурманской области информирует, что в медицинские организации области поступила вакцина для вакцинации детского населения и беременных женщин против сезонного гриппа.

В эпидсезон 2019-2020 года в Мурманской области планируется привить против гриппа 317 122 человека, из них 90406 детей и 916 беременных женщин. Прививку против сезонного гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства.

Вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать на территории Мурманской области. Его появление по стране ожидают в конце декабря – начале января. Вакцинация позволит своевременно подготовиться к наступлению неблагополучного сезона по заболеваемости гриппом. Пройти вакцинацию следует людям старше 55 лет, детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, беременным женщинам, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, а также медицинским работникам и работникам системы образования.

Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует защитить себя от гриппа прививкой.