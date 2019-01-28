В Мурманскую область прибыла делегация Российского союза спортсменов

Официальная делегация Российского союза спортсменов в рамках Мурманской региональной экспедиции Спортивного фестиваля «РОССИЯ. Спорт и Дети» – масштабного социально значимого проекта Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» посетит города нашего региона.

В рамках проекта делегацией запланировано посещение муниципального образования Кандалакшский район, города Полярные Зори, Кировска , ЗАТО Североморск и Мурманска. В состав делегации вошли прославленные спортсмены, чемпионы и призеры олимпийских игр старшего поколения, чемпионы мира, Европы, СССР, России, чьи имена навсегда вписаны в историю мирового спорта.

Вчера в рамках своего визита делегация посетила обзорную экскурсию по атомному ледоколу-музею «Ленин», сегодня олимпийцы принимают участие во встрече с преподавателями и студентами Мурманского арктического государственного университета, с педагогическим сообществом Мурманской области, участниками регионального семинара «Дополнительное образование – ресурс организации массового спорта» и обучающимися спортивных объединений ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

31 января делегация примет участие в параде открытия Первенства СЗФО по греко-римской борьбе, также в этот день у олимпийцев запланирован ряд встреч, в том числе с председателем комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумовой Светланой Ивановной, тренерами и спортсменами г. Мурманска.