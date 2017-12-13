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Мурманская область. Арктика13.12.17 09:04

В Мурманскую область прибыли самолёты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили перелёт с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Мурманской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в  торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие начальник штаба – первый заместитель командующего дальней авиацией генерал-майор Дмитрий Костюнин, представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

«Задачи по разгрому террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемые Вооруженными Силами Российской Федерации, выполнены, – заявил генерал-майор Александр Цылев. – Самолётами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника. Массировано применялась дальняя авиация. Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолетовылета».

Напомним, 11 декабря Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, отдал приказ Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирийской Арабской Республики.

 

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Последние комментарии

Лада
13.12.17 09:15
Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий
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Андрей , бывший рыбак . пом капитана по производству
13.12.17 07:38
Полный бред! Опять деньги впустую. С противоположного конца земного шара привести рыбу чтобы ее обработать и продать соответственно втридорого мурманчанам! Берите пример с прибрежников норвегии, Ка
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Котляренко Борис.Бывший КДП.
12.12.17 22:59
50 лет жду открытия рыбного рынка в Мурманске.Для этого необходимо прибрежным жителям,как принято во всём мире, свободно добывать морепродукты.В том числе и крабов,как враждебный обитателям Баренцева
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
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