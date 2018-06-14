В Мурманскую область придёт тепло, но с ветром и дождями

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 июня в Мурманской области ожидается влияние глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. На Кольском полуострове усилится южный ветер, пройдёт дождь различной интенсивности, днём воздух прогреется до +16+21°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами дождь. Ветер южный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +15+20°.

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Из-за проходящих дождей уровни воды на реках Кольского полуострова периодически повышаются на 1-20 см в сутки. За 13-14 июня уровни воды на реках Кола, Поной, Варзуга повысились на 16-35 см. На других реках уровни воды изменились несущественно.