В Мурманскую область приходит тёплая, ветреная с осадками погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 февраля Мурманская область будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Норвежском морях. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами снег, постепенное повышение температура воздуха.

10 февраля сохранится тёплая, ветреная с осадками погода.

Завтра, 8 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, ночью местами изморозь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём от 0 до -5°. Гололедица.

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По данным ФГБУ «Мурманское УГМС» в январе 2020 года в Мурманске количество выпавших осадков составило 229% от климатической нормы, установив новый рекорд за более чем восьмидесятилетний период наблюдений.

Всего с начала зимнего сезона (ноябрь – январь) количество выпавших осадков более чем в полтора раза превысило климатическую норму. Более снежными были лишь аналогичные зимние периоды 1951-1952 гг. и 2016-2017 гг.