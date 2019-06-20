В Мурманскую область приходит тепло

Юлия Добрый день. Я живу на третьем этаже и нас постоянно затапливает осадками, в зимний период когда оттепель, а летом при обильном дожде . По межпанельным швам течет вода в квартиру, уже появилась плесен Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Вера Здравствуйте. В квартире протекает общий стояк горячей воды, вызвали сантехника с УК, пришел все разобрал, а собрать уже не смог обратно, так как там нужно паять, а паяльника у него нету. В итоге сдел Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?