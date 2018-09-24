В Мурманскую область приходят заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром в районе о.Шпицберген и в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидаются местами осадки, температура воздуха в дневные часы +4+9°.

26 сентября очередной активный циклон сместится с о.Исландия на побережье Норвегии: в нашем регионе усилится ветер, пройдут осадки, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, при прояснениях местами заморозки до -3°, днём +4+9°.