Мурманская область. Арктика30.03.18 18:02
В Мурманскую область пришла весна
Как сообщает Мурманское УГМС, 31 марта – 2 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём от -4 до +1°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём от -4 до +1°. Гололедица.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 153 человека
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Последние комментарии
MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
Комментарий к новости:Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
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