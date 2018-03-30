В Мурманскую область пришла весна

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 марта – 2 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём от -4 до +1°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём от -4 до +1°. Гололедица.