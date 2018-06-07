В Мурманскую область пришли холодные воздушные массы

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +6+11°.

* * *

На реках Мурманской области начинаются дождевые паводки. 5-6 июня уровни воды на большинстве рек Мурманской области повышались на 2-10 см в сутки, на реках юго-запада области (рр. Ёна, Тумча и др.) - до 32 см за сутки.

Температура воды в реке Кола 6 июня в 8 часов была равна 8,2°.