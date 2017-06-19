Мурманская область. Арктика19.06.17 18:02
В Мурманскую область пришли интенсивные дожди, порывистый северный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Архангельской области. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, интенсивные дожди, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы 20 июня +3+8°, 21 июня +6+11°.
Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Дождь в центральных районах - местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, днём на севере области сильный. Температура воздуха +2+7°, днём на юге региона до +10°.
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