В Мурманскую область пришли лето и пожарная опасность

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 июля Кольский полуостров будет по-прежнему находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, днём на большей части территории воздух прогреется до +21+28°.

Днём 24 июля по Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта: дождь различной интенсивности, местами грозы, порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха.

Завтра, 23 июля, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый. Температура воздуха +20+25°, в центральных районах местами до +28°.

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По Мурманской области ожидается пожарная опасность IV регионального класса: 23-24 июля - в Ловозерском, Печенгском, Кольском районах, в районе г.Мурманск и г.Апатиты.