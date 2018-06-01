Мурманская область. Арктика01.06.18 18:02
В Мурманскую область пришло дождливое лето
Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 июня Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°, на юге области до +16°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный слабый, ночью на севере умеренный. Температура воздуха ночью +2+7 º, днём +8+13°, на юге области до +16°.
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