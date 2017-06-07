В Мурманскую область пришло капризное лето

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью +3+8°, днём +13+18°, на западе области местами до +22°.

9 июня атмосферное давление будет постепенно понижаться, днём ожидается развитие облачности, местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°. 10 июня ожидается понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +13+18°.