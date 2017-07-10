Мурманская область. Арктика10.07.17 18:02
В Мурманскую область пришло короткое лето
Как сообщает Мурманское УГМС, 11-12 июня погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, занимающей Скандинавию и Норвежское море. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +18+23°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, на востоке области +4+9º, днём +18+23º.
Оповещение о высокой пожарной опасности
10-11 июля на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
-АналитикаВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статуса
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 216 человек
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Последние комментарии
Антон
10.07.17 21:31
А что делать с дорогой к богатствам Арктики, которую построили несколько лет назад? Давайте памятник сначала построим с табличкой, что здесь похоронены мечты жителей Териберки о процветании, обещанные
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
MotoRin
10.07.17 17:45
мир запутался в осознании дальнейшего пути развития, российские экономисты противоречат друг другу, а тут решили разворошить медвежий угол. не перевелись фантасты в Заполярье!
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
vitt51
10.07.17 16:24
круто, быстрей бы это внедряли везде
Комментарий к новости:Банкоматы распознают своих клиентов по лицу
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