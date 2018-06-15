В Мурманскую область пришло лето

С первой победой! Думаю, что наши футболисты приготовили сюрприз для болельщиков. Жаркие игры ещё впереди.

Александр

Но по факту МВД не проводит служебные расследования... Баталова отправили на покой и погон не лишили. В тюрьму никого не посадили. Вопрос, почему? Наверное, МВД не хочет «выносить сор из избы» и порт