Мурманская область. Арктика15.06.18 18:02
В Мурманскую область пришло лето
Как сообщает Мурманское УГМС, 16 июня погоду Кольского полуострова будет определять юго-восточная периферия циклона с центром в Гренландском море, а 17 июня - малоградиентное барическое поле. По Мурманской области местами пройдут кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха ночью +8+13°, днём +17 +24°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8 +13°, днём +18+23°.
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Последние комментарии
Known
15.06.18 07:06
С первой победой! Думаю, что наши футболисты приготовили сюрприз для болельщиков. Жаркие игры ещё впереди.
Комментарий к новости:Российские футболисты открыли Чемпионата мира-2018 убедительной победой
Семен П
14.06.18 21:31
Молодца! Хорошо начали, порадовали бутсы российские!
Комментарий к новости:Российские футболисты открыли Чемпионата мира-2018 убедительной победой
Александр
14.06.18 15:05
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