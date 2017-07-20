Мурманская область. Арктика20.07.17 18:02
В Мурманскую область стучится осень
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с юга Финляндии на Белое море. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, северо-восточный ветер.
Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11º, днём +9+14º.
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